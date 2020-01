Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los rumores de salida de Sebastián Vegas y que Edison Flores emigró a la MLS, el director técnico de Monarcas Morelia, Pablo Guede, aclaró que la cuestión de posibles contrataciones le corresponde a la directiva y él solo se dedicará a trabajar con la plantilla que tiene para este Clausura 2020, el cual inició con una derrota ante Toluca.

Te puede interesar: ¡Diablos! Monarcas Morelia sufre su primera derrota del 2020

«Prefiero que hablen los directivos y yo dedicarme a trabajar en el día a día con los futbolistas que tenemos, que en realidad, hoy en el último repliego en el minuto 90 llegar al área nuestra con nueve jugadores, me encantó. Yo tengo que darle todo el valor a los futbolistas que tengo y quieren estar, los que no quieran estar, su problema es», expresó el entrenador en conferencia de prensa al finalizar el encuentro contra los Diablos Rojos.

Respecto al encuentro de la Jornada 1 ante el equipo toluqueño que perdieron por marcador de 1-0, el estratega sudamericano consideró que pese a la derrota el equipo michoacano tuvo un buen funcionamiento y fue un error propio que definió el partido, ante unos Diablos Rojos que apostaron por defenderse bien y contragolpear.

"La realidad es que perdimos, pero creo que el funcionamiento fue bueno, no supimos anotar." | Pablo Guede. pic.twitter.com/LN7LHLZPif — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) January 11, 2020

«Creo que estuvimos por encima de lo esperado, porque hicimos una pretemporada corta, pero no me voy a explayar en eso, porque va a sonar a excusa. La realidad es que perdimos, pero creo que el funcionamiento del equipo nos sirvió para mucho, no pudimos concretar cuando tuvimos muchas, pero este es el fútbol, muchas veces no gana el que merece, sino el que la mete», analizó.

Aunque no tuvieron el mejor arranque de Liga, Pablo Guede aseveró que el conjunto rojiamarillo se encuentra motivado para encarar de mejor manera el Torneo Clausura 2020 y los octavos de final de la Copa MX.

«¿Motivarlos? Con toda la ilusión del mundo, no creo que empezar un torneo y una Copa MX, ahora que empieza, no sea una motivación suficiente, el equipo está motivado, está metido, los pocos días de la pretemporada que tuvimos entrenaron de maravilla, esa es la ilusión o motivación, intentar competir de la mejor manera de la forma que nosotros nos gusta y más teniendo dos torneos», agregó.

Por: Josimar Lara/rmr