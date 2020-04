Si bien ahorita todo gira en torno al Covid-19 la realidad es que la vida sigue su curso y muchas otras cosas pasan. Dentro de esas cosas está el incremento, muy preocupante, del robo de identidad. Por todo esto de la cuarentena la cantidad de personas que está realizando compras en línea se ha incrementado pero muchos no tienen las precauciones básicas al hacer transacciones por internet.

Uno de los principales modus operandi es el phising mediante el cual los criminales engañan a los usuarios para obtener su información confidencial como números de tarjeta y NIP´s. Con estos datos clonan las tarjetas para luego realizar retiros en cajeros o compras en otros sitios de la red.

Buscando incrementar la seguridad para los usuarios de los servicios financieros mediante el uso de la tecnología, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que, a partir del 01 de Abril, todos los retiros de dinero o transferencias superiores a 1,500 UDIS (que son como 10 mil pesos) deberán validarse con la huella digital del cliente.

Evidentemente esto fue informado a los bancos desde el año 2017 por lo que las instituciones iniciaron un proceso de actualización de expedientes y registro de dichas huellas en sus clientes. ¿No te has fijado que en todas las ventanillas bancarias ya hay lectores biométricos? Pues justamente es para cumplir con esta norma.

Ahora, algunos bancos están incluso fortaleciendo la seguridad mediante el enrolamiento de sus sistemas con el del INE con el objeto de poder realizar, en tiempo real, la revisión de la identificación que presenta el cliente con la base de datos del instituto electoral para verificar que dicha credencial esté vigente y sea legítima.

Cabe resaltar que la disposición de la CNBV es de carácter opcional para los bancos lo que indica que si alguna institución decide no implementarla no llevará ningún castigo pero eso sí, esta decisión no puede afectar a los clientes por lo que si algún delincuente logra engañar al banco con información o documentos falsos y, por no haber registrado las huellas dicho delincuente impacta económicamente a algún cliente, el banco deberá reparar, en menos de 48 hrs, el daño y reembolsar al afectado todo el dinero que el delincuente se haya llevado. Esto es muy bueno ya que si alguna institución bancaria se creé muy pistolas como para no necesitar el uso de medidas biométricas y le meten un gol deberá pagar de manera íntegra el daño a su cliente.

Actualmente hay en México casi 13 mil sucursales concentradas por lo que el pretexto de que no se puede llevar a cabo el registro biométrico por falta de sucursales no aplica.

Adicionalmente, además de la huella digital algunos bancos ya están usando también otro tipo de biométricos como la huella de voz y el reconocimiento facial así que si en alguna sucursal, además de las 6 huellas te toman una foto no te saques de onda porque es normal.

Al final todo es para dificultarle más a los gandallas que puedan robar tu identidad y usen tu información para cometer delitos que después te afectarán a ti.

Todo esto no sirve si el propio usuario, o sea tú, no tiene las precauciones adecuadas al momento de manejar su info así que ponte al tiro y ten cuidado. Tu NIP NADIE lo necesita además de ti, ni siquiera el banco así que si te lo piden en una llamada o un correo no lo proporciones jamás.

