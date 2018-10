Suiza (MiMorelia.com/Redacción).- Durante el desarrollo de un partido de tenis, el deportista Stefanos Tsitsipas tuvo un gesto agresivo contra una niña que fungía como recogepelotas, por lo que fue criticado.

Resulta que en el partido de cuartos del torneo que se realiza en Basilea, Suiza, el tenista griego tuvo que usar una raqueta nueva, pero tuvo problemas con la envoltura.

A su ayuda acudió una menor, quien lo apoyó para retirar el plástico, sin embargo el jugador se desesperó y jaló bruscamente la raqueta, pudiendo incluso lastimar a la niña.

El hecho fue grabado comenzó a hacerse viral, por lo que su actitud fue criticada, tras ésto Tsitsipas se disculpó por su comportamiento.

“Estoy totalmente deacuerdo en que esto es inaceptable. No tenía nada contra la recogepelotas. Solo quería mi raqueta estuviera lista para jugar. Solo eso. Me disculpo por mi acción”, dijo en Twitter.

I totally agree that this is unacceptable.

I had nothing against the ball kid.

I just wanted my racket ready for play.

Nothing more than that.

I apologize for my actions.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 27 de octubre de 2018