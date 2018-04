Por: Salvador Gaytán

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Arizona y Texas son los primeros estados de Estados Unidos que se preparan para desplegar elementos de la Guardia Nacional en la frontera con México.

Doug Ducey, gobernador de Arizona, informó que alrededor de 150 miembros de la Guardia se desplegarán en la siguiente semana. El Departamento Militar de Texas publicó en Twitter que harían una rueda de prensa sobre el asunto.

Press conference on the #Texas #NationalGuard movement to the border https://t.co/XZk0zs8yzN

Un vocero de Ducey aclaró que el despliegue sería financiado por una ley federal llamada Título 32, en la cual se estipula que la Guardia Nacional permanece bajo el mando y control del gobernador de cada estado.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que los miembros de la Guardia podrían apoyar a los agentes y otras agencias de aplicación de la ley.

La secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, dijo que esta semana que los miembros de los guardias podrían ayudar a ver la tecnología, la vigilancia y que el departamento podría solicitar mecánicos de la flota.

Una vez finalizada la conferencia de prensa, se exhibió el despegue de dos aviones Lakota en dirección a la frontera México-Estados Unidos.

#Texas #NationalGuard Lakota aircraft currently on their way to the US -Mexico border. pic.twitter.com/kFnlNnNBtx

— Texas Military Dept (@TXMilitary) April 7, 2018