Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- The Big Bang Theory llegó a su final el 10 de mayo del 2018 y todos estos años los fans vieron la serie a través de canales de tv como Warner, TNT, Canal 5, CBS y más, pero ahora ¿qué plataforma de streaming fue la “ganona” que se quedará en exclusiva con los episodios?

«Pocos programas definen una generación y capturan el espíritu del momento como The Big Bang Theory. Estamos encantados de que HBO Max sea el hogar de transmisión exclusivo para este monstruo de la comedia cuando lo lancemos en la primavera de 2020.

The Big Bang Theory es una de las series mejor aceptadas en la televisión, contó de 279 episodios a través de 12 temporadas y más de 50 nominaciones al Emmy con personajes que quedaron en los corazones de los televidentes.

It all ended with a Big Bang. ❤️ pic.twitter.com/QQ7T4A0EKV

— The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 17 de mayo de 2019