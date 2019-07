Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Este viernes corrió el rumor de que The Cure regresaría a México para celebrar sus 40 años de carrera.

El medio digital Revés Online, la agrupación liderada por Robert Smith regresaría en octubre al Foro Sol. Sin embargo, en el sitio oficial de la banda no hay ninguna fecha programada para nuestro país.

The Cure celebra sus 40 años de trayectoria con un filme llamado The Cure – Anniversary: 1978-2018 Live in Hyde Park London, que es un concierto considerado por la banda como el más icónico de su trayectoria.

La última ocasión que la banda británica pisó tierras aztecas fue en 2013. El concierto en el mismo Foro Sol duró alrededor de cuatro horas e interpretaron 40 canciones. Hubo más de 50 mil fans en ese concierto.

El filme se proyectará en la cadena Cinépolis. Si te interesa, los complejos en Morelia que exhibirán el concierto son La Huerta y Plaza Morelia, el 29 de agosto. Los boletos los podrás comprar a través de la página de Cinépolis, su aplicación o directamente en taquilla.

SG