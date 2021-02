Estados Unidos (MiMorelia.com).- The Weeknd, como lo esperado, fue la estrella del medio tiempo del Super Bowl LV, sin embargo lo que llamó la atención fue que el show se lo llevó solo, pues no tuvo artistas invitados.

Cerca de las 19:30 horas de este domingo dio inicio el tan esperado halftime; The Weeknd comenzó su presentación en un convertible, lleno de luces.

Starboy fue el primer éxito que el canadiense cantó en medio del Tampa Bay.

Acompañado de fuegos artificiales, la segunda que interpretó fue The Hills; le siguieron Can’t feel my face, After Hours, Feel it coming, Save your tears y Earned it.

The Weeknd cerró con la esperada Blinding by the lights acompañado de cientos de bailares que traían su rostro vendado como el icónico canadiense.

Pese a lo pronosticado, The Weeknd se presentó sin artistas invitados.

Redacción/rmr