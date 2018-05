Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Por primera vez el cantante The Weeknd llegará a México con sus éxitos para deleitar a sus fanáticos y ofrecer un concierto.

La visita del canadiense a nuestro país está prevista para el próximo 22 de octubre en el Palacio de los Deportes.

The Weeknd estuvo nominado en los premios Oscar en la categoría de Mejor Canción, con Earned It (Fifty Shades of Grey). Su cuarto álbum de estudio Starboy se colocó rápidamente en el número 1 en 90 países.

Si te interesa ver al exnovio de Selena Gómez, los boletos están en: General A, 2,150 pesos; General B, 1,790 pesos; Sección C, 980 pesos y Sección E, 480 pesos.

Habrá preventa para tarjetahabiente Citubanamex el 8 y 9 de mayo y la venta general comenzará el 10 de mayo a través del Sistema Ticketmaster.