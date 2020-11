Ciudad de México (Rasainforma.com).- El músico estadounidense The Weeknd estará en el show de medio tiempo del Super Bowl LV el próximo año.

El Super Bowl está programado para el próximo 2 de febrero de 2021 en el Raymond James Stadium en Tampa Bay, Florida.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh

— The Weeknd (@theweeknd) November 12, 2020