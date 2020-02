Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tía de Mario «N». más que recompensa sólo quiere justicia para la niña Fátima, que fue raptada, violada y después asesinada por su sobrino y por Giovanna, la pareja sentimental de él.

En entrevista para Milenio, Irma Reyes confesó que ella fue una mujer a la que también violaron, y la empatía por el hecho la motivó, entre otras cosas, a denunciar a Mario y a su mujer.

Irma aseveró que no sabe de la recompensa, y que lo único que busca es que la muerte de la niña no quede impune: “Soy mujer, he sido violada. Tiene que haber justicia. Y no quiero lucrar con esto, yo no sé nada de si van a dar (había una recompensa de 2 millones de pesos para quien informara sobre la pareja)… yo solo quiero que se haga justicia”.

Asimismo, contó a detalle que fue lo ocurrió la noche cuando Mario y la pareja llegaron a su casa: “Venía con los tres niños y la chica (Giovanna), y me dijo: “Soy yo, su sobrino Mario”. Entonces yo me acordé del hijo de mi hermano Pepe, que en paz descanse, y le dije: “Hijo, soy tu tía Irma, ¿te acuerdas?”. Me dio un abrazo y me dijo que eran sus hijos y su mujer. Me preguntó por cuartos en renta y le dije que se quedaran conmigo en la casa, pero me contestó que querían estar solos para no causar problemas a la familia”.

Los ahora inculpados permanecieron en casa de Irma algunos días, pero después ella vio la foto de Giovanna en la tele y dudo que fuera ella, hasta que por el mismo medio se enteró que la policía buscaba a la pareja y a también su sobrino.

Fue entonces que Irma ideó un plan para hacer confesar el hecho a sus huéspedes y después entregarlos a las autoridades.

Ambos buscaron huir, pero la tía llamó a los policías, quienes en un monte arrestaron a ambos por el asesinato de la menor. Este jueves los presuntos responsables de la muerte de Fátima fueron traslados a la CDMX para enfrentar los cargos.

Por: Redacción/R