Australia (MiMorelia.com).- Un pescador fue perseguido por un tiburón blanco en mar abierto, mientras en tierra un amigo grababa con un dron las imágenes.

El pescador Matthew Smith se enfrentó al gran tiburón blanco mientras pescaba pargos en un kayak, mientras su amigo Nick O´Brien se encontraba piloteando un dron junto al hermano del pescador.

Cuando Smith pidió ayuda, su hermano se acercó remando, el joven argumenta que pensó en que quizás el tiburón se asustaría al ver a dos personas. Aseguró que en un principio tenía miedo, pero pronto confió en que no atacaría.

Sin embargo, Smith logró escapar del tiburón sin ser lastimado, le dijo al canal 9News que probablemente mejorará su barco la próxima vez que salga de pesca.

Recientemente, Australia reporta varios ataques de tiburones. Según un informe de la BBC, en lo que va de este año hay reporte de 21 ataque.

A young fisherman has had a terrifyingly-close encounter with a great white shark, off the NSW mid-north coast, as his mate filmed helplessly with a drone. @LauraTunstall9 #9News pic.twitter.com/FiIgxgCSiE

— 9News Sydney (@9NewsSyd) October 19, 2020