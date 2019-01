Hace más de tres años comencé a padecer de migrañas, al grado que en mi bolsa no podían faltar pastillas para la migraña porque las tomaba al menos tres veces a la semana.

Tener dolor de cabeza siempre es incómodo y no te permite hacer tus actividades como quisieras. Un día caminando me topé con un libro que tiene como título “Cerebro de Pan”, llamó mi atención no sólo por eso, sino porque su autor es un neurólogo especializado en nutrición. Se trata del Dr. David Perlmutter, quien a través de estudios especializados ha logrado comprobar los daños que genera el consumo de gluten en el cerebro.

Si has ido al súper últimamente, podrás haber notado que cada vez más nos encontramos con productos que dicen SIN GLUTEN. El consumo de productos sin gluten es una industria que ha crecido en los últimos años de manera acelerada. La consultoría de investigación de mercado MarketsandMarkets prevé que el mercado de los productos sin gluten tendrá una tasa anual de crecimiento del 10.4% hasta alcanzar los 7.59 billones de dólares en 2020. Sin duda, un área de oportunidad para muchos como negocio. En la Ciudad de México ya encontramos más de tres marcas de establecimientos de comida exclusivamente sin gluten como lo son La Otilla y Pan Gabriel. En nuestra ciudad, además del súper, puedes encontrar alimentos libres de gluten en los establecimientos de la marca Vainilla y Chocolate.

Pero, ¿Qué es el gluten?

El gluten es una proteína vegetal que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada y el centeno entre otros. Aporta poco valor nutricional pero muchas industrias lo utilizan en sus productos ya que les da mayor viscosidad. En su libro el Dr. Perlmutter explica como esta proteína actúa igual que una droga en nuestro cerebro, es por eso que alimentos como las donas, pizza, pastas, que contienen mucho gluten son tan atractivos al paladar. También menciona que la razón para que el gluten este relacionado con enfermedades cerebrales como las migrañas, ansiedad, depresión ó la demencia, se encuentra en la inflamación que el gluten provoca al cerebro en las personas que son intolerantes ó sensibles al mismo.

En lo personal al leer su libro decidí dejar el gluten por un tiempo y para mi sorpresa las migrañas desaparecieron. Por lo general, cuando de salud se trata, pensamos en que le hace bien a nuestro estómago pero pocas veces pensamos en que le hace bien a nuestro cerebro. En el libro del Dr. Perlmutter podrás encontrar que alimentos son los que nos ayudan a estar más lúcidos, tener mejor memoria y en general que nuestro cerebro funcione mejor, entre ellos puedes encontrar las nueces y los aguacates que aportan grasas buenas, como él las llama. El huevo aunque se le ha estigmatizado por el tema del colesterol es un de los mejores alimentos también para el cerebro.

Llevar una dieta sin gluten no es sencillo pero sin duda si quieres sentirte mejor y alimentar mejor a tu cerebro, puedes intentarlo y platicarme como te sientes, en México tenemos una gran ventaja porque podemos suplir un rico bolillo por una deliciosa tortilla. Te invito a que pruebes y me platiques y a ti ¿quién te mueve?.