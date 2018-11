Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Cada día vemos noticias virales, y esta ocasión llegó un video de un tierno osito y su madre que tratan de escalar una montaña nevada, pero la triste realidad es que ambos intentan huir de un dron que se encontraba grabándolos.

La activista de la Wordl Wildlife Fund (WWF), @Ziyatong compartió en sus redes sociales el video del osito junto a su mamá, y lo comparó con la tenacidad que debería tener las personas, aunque eso parecía tierno, la verdad es que es algo perturbador.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don’t give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY

— IM🍑HIM (@ziyatong) November 3, 2018