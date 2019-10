Por: Salvador Gaytán

Monterrey, Nuevo León (Rasainforma.com).- El club Tigres femenil presentará una demanda contra un aficionado por realizar tocamientos a una jugadora del equipo Houston Dash.

El pasado 5 de octubre, el sitio Fut Femenil MX publicó dos fotografías luego del encuentro entre Tigres-Houston Dash, en las que un hombre le pide una fotografía a la jugadora Sofía Huerta.

Sin embargo, el hombre aprovechó para tocarle el seno izquierdo a Huerta.

“Vimos a este ‘aficionado’ siendo nefasto al comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto. Miren la mano de este tipo sobre @schuerta (y no, no fue ‘sin querer’)”, escribió la página.

Ayer después del @TigresFemenil 🆚@HoustonDash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al

comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto😠

Miren la mano de este tipo sobre @schuerta😡(y no, no fue “sin querer”)

¡ESO NO SE HACE! pic.twitter.com/nCVW4i9ePq

— Fut Femenil⚽️ (@futfemenilmx) October 6, 2019