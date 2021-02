Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía estadounidense de entretenimiento que ofrece un servicios por suscripción Netflix, anunció su próxima colaboración con el magnífico productor y director Tim Burton, con quien ya preparan el live action de Merlina Addams.

De acuerdo a los primeros reportes, la serie estará dirigida para adultos jóvenes y será ambientada durante la etapa de estudiante de Merlina Addams donde pretenden explorar vivencias de la adolescencia.

“Ella intenta dominar su habilidad psíquica, frustra una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años. Todo mientras experimenta sus nuevas y muy enredadas relaciones en Nevermore”.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021