Estados Unidos (MiMorelia.com).- La semana pasada, Mark Zuckerberg testificó ante el Congreso de los Estados Unidos. En donde respondió más de 500 preguntas y se comprometió a darle seguimiento a, cerca de 40 preguntas, que no pudo contestar en el momento.

Facebook está en contacto con el Congreso para seguir estos temas, pero también es importante aprovechar la oportunidad para explicar más sobre la información que se obtiene de otros sitios web y aplicaciones; cómo son usados los datos que envían y los controles que tienen las personas en Facebook.

¿Cuándo obtiene Facebook datos de personas desde otros sitios web y aplicaciones?

Muchos sitios web y aplicaciones usan los servicios de Facebook para hacer que sus contenidos y anuncios sean más atractivos y relevantes. Estos servicios incluyen:

Plugins sociales, como los botones de Me Gusta y Compartir, que hacen a los sitios más sociales y te permiten compartir contenido en Facebook

Inicio de sesión en Facebook, que te permite utilizar tu cuenta de Facebook para iniciar sesión en otro sitio web o aplicación

Facebook Analytics, que ayuda a sitios web y aplicaciones a entender de mejor manera cómo las personas utilizan sus dispositivos

Anuncios de Facebook y herramientas de medición, que permiten a los sitios web y aplicaciones mostrar publicidad de anunciantes de Facebook, colocar sus propios avisos en la plataforma o en otros lugares, y comprender la efectividad de sus anuncios.

Cuando visitas un sitio web o aplicación que utiliza los servicios de Facebook, se recibe información incluso si has cerrado la sesión o si no tienes una cuenta de Facebook. Esto se debe a que otras aplicaciones y sitios no saben quién está usando Facebook.

Muchas compañías ofrecen este tipo de servicios y, como Facebook, también obtienen información de las aplicaciones y los sitios que las usan. Twitter, Pinterest y LinkedIn tienen similares funciones de Me Gusta y Compartir para ayudar a las personas a compartir contenido. Google tiene un popular servicio de análisis y al igual que Amazon y Twitter, ofrecen funciones de inicio de sesión.

Estas compañías, y muchas otras, también ofrecen servicios de publicidad. De hecho, la mayoría de los sitios web y aplicaciones envían la misma información a varias compañías cada vez que los visitas.

¿Qué tipo de información toma Facebook de estos sitios web y aplicaciones?

Las aplicaciones y los sitios web que utilizan servicios, como el botón de Me Gusta o Facebook Analytics, envían información para mejorar su contenido y publicidad. Para comprender mejor sobre este proceso, es útil entender cómo funcionan la mayoría de los sitios web y aplicaciones.

Un ejemplo claro es el de los sitios web, esto funciona de manera similar en las apps. Cuando visitas una página web, tu navegador (por ejemplo, Chrome, Safari o Firefox) envía una solicitud al servidor del sitio web. Estos comparten tu dirección de IP para que el sitio web sepa a qué lugar de internet debe enviar el contenido. El sitio web también toma información sobre el navegador y el sistema operativo que estás utilizando (por ejemplo, Android o Windows) porque no todos los navegadores y dispositivos admiten las mismas funciones. También obtienen cookies, que son identificadores que los sitios web utilizan para saber si has visitado esa página antes. Esto puede ayudar con cosas como guardar artículos en tu carrito de compras.

Usualmente, un sitio web envía dos cosas a tu navegador: primero, contenido de ese sitio; segundo, instrucciones para que el navegador envíe tus solicitudes a otras compañías que proveen contenido o servicios en el sitio. Entonces, cuando un sitio web utiliza los servicios de Facebook, tu navegador envía a la plataforma el mismo tipo de información que recibe del sitio. También se recibe información sobre qué sitio web o aplicación estás usando, algo necesario para saber cuándo proveer nuestras herramientas.

Esto mismo ocurre con cualquier otro servicio que el sitio está utilizando. Por ejemplo, cuando ves un vídeo de YouTube en un sitio que no es en tal página, este solicita a tu navegador que pida el vídeo de YouTube. YouTube, luego, te lo envía.

¿De qué manera utiliza Facebook los datos que recibe de otros sitios web y aplicaciones?

Las políticas de privacidad explican a detalle lo que se realiza con la información que es recibida. Recientemente se han actualizado las políticas para hacerlas más fáciles de leer. Hay tres usos principales que Facebook le da a la información recibida de otros sitios web y aplicaciones: proveer los servicios a estos sitios o apps; mejorar la protección y seguridad de la comunidad en Facebook; mejorar los productos y servicios.

Mantener la Seguridad de tu Información

También se utiliza la información que se recibe de sitios web y aplicaciones para mantener la seguridad de las personas en Facebook. Por ejemplo, recibir datos sobre los sitios que un navegador en particular ha visitado puede ayudar a identificar a los malos actores. Si alguien intenta ingresar a tu cuenta con una dirección IP de otro país, es posible hacerle algunas preguntas para verificar si eres tú o un impostor. O si un navegador ha visitado cientos de sitios en los últimos cinco minutos, eso es una señal de que el dispositivo podría ser un bot. Se les pedirá que prueben que son personas reales completando controles de seguridad adicionales.

Mejorar con la información

La información que es recibida también ayuda a mejorar el contenido y los anuncios que se muestran en Facebook. Por lo tanto, si visitas muchos sitios de deportes que usan los servicios de Facebook, es posible que veas historias relacionadas con deportes al tope de tu News Feed. Si has visitado sitios de viajes, serán mostrados anuncios de hoteles y autos de alquiler.

¿Qué controles tengo?

Como dijo Mark la semana pasada, todos merecemos buenos controles de privacidad. Los sitios web y las aplicaciones que utilizan las herramientas de Facebook deben informarte que están recopilando y compartiendo tu información con nosotros, y obtener tu permiso para hacerlo.

Puedes acceder a varios controles para configurar la forma en que se utilizan estos datos que son la base para proporcionar contenido y anuncios más relevantes:

Las preferencias de News Feed te permiten elegir el contenido que ves primero y ocultar el contenido que no quieres ver en tu feed. También puedes ver tu News Feed de manera cronológica en lugar de ordenada según lo que Facebook predice que te interesará.

Las preferencias de anuncios te permiten ver cuáles son los anunciantes cuyos avisos puedes ver porque has visitado sus sitios o apps. Puedes remover a cualquiera de estos anunciantes y dejar de ver sus publicidades.

Además, puedes elegir dejar de ver por completo este tipo de avisos, de este modo, no volverás a ver avisos en Facebook basados en la información que hemos recibido de otros sitios o aplicaciones.

Finalmente, si no quieres que usemos tus intereses en Facebook para mostrarte avisos en otros sitios o aplicaciones, también puedes configurarlo.

Ya sea información de aplicaciones y sitios web, o información que compartes con otras personas en Facebook, tú tendrás el control. Será transparente con respecto a la información que Facebook obtenga y la manera en que se usará.

Por David Baser, Director de Administración de Producto en Facebook y revista neo.