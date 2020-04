Nueva Escocia, Canadá (Rasainforma.com).- Una persecución que inició la noche del sábado pasado en Nueva Escocia, terminó este domingo en un tiroteo masivo que dejó al menos 13 muertos, entre los cuales están un oficial y el tirador.

El sábado por la noche, la policía de Nueva Escocia fue notificado sobre un incidente relacionado con armas de fuego, según la BBC.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), confirmó que el hombre identificado como Gabriel Wortman, “habría portado un uniforme” de la institución.

Luego de 12 horas de persecución en el pueblo de Portapique, los oficiales se enfrentaron con el agresor.

Al menos 13 muertos, entre los que se encuentran un policía y el gatillero, y un oficial herido es el saldo oficial, según informó el portal Vice.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, pero las autoridades descartaron que se haya tratado por la pandemia de Covid-19, que el día de ayer reportaron tres muertos más, con lo que suman siete en total en ese estado.

A través de su cuenta de Twitter, Stephen McNiel, gobernador de Nueva Escocia, declaró en rueda de prensa que “ha sido un día devastador” en el estado. Asimismo, se solidarizó con las víctimas de las víctimas y aquellos que se siguen sintiendo con miedo.

It has been a devastating day in Nova Scotia. To the families of the victims & to those who are still feeling afraid, my heart goes out to you. Know that all Nova Scotians are with you. I want to thank the @RCMPNS for apprehending the suspect & doing their best to protect NSians. pic.twitter.com/QqwuBN2J8a

— Stephen McNeil (@StephenMcNeil) April 19, 2020