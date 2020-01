Estados Unidos (Rasainforma.com).- Un estudiante perdió la vida la tarde de este martes luego de un tiroteo registrado en una escuela de Bellaire, Texas, en Estados Unidos.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una escuela secundaria donde un estudiante, de 18 años de edad, recibió un disparo.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para intentar reanimar al joven agredido, sin embargo, falleció al ser trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia.

Tras lo sucedido en la zona se cerró el paso vehicular para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la policía de Edinburg no ha proporcionado más detalles.

