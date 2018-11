Por: Salvador Gaytán

Tallahassee, Florida (Rasainforma.com).- Un tiroteo registrado en un estudio de yoga dejó como saldo tres muertos, incluido el tirador, y varios heridos este viernes, informó la policía de Tallahassee, Florida.

La portavoz de la ciudad, Alison Farism, informó a medios locales que el sospechoso se suicidó.

Entre los heridos hay al menos seis heridos, cuatro de los cuales se encuentran en estado crítico, según la policía.

“Hay reportes de que varias personas adentro pelearon contra el tirador e intentaron no sólo salvarse a sí mismos, sino a los demás también”, delcaró Michael DeLeo, jefe de policía de Tallahassee.

El hombre ingresó al estudio de yoga, ubicado arriba de un restaurante y abrió fuego.

Los testigos en el restaurante dijeron que una mujer en pánico bajó al bar en busca de ayuda. Otra persona dijo que un hombre del mismo estudio de yoga la seguía. De acuerdo con el testigo, estaba sangrando de la cabeza y dijo que el sospechoso lo había golpeado con el arma.

A gunman killed two people and wounded five others before killing himself at a yoga studio in Florida's capital Friday evening, according to local officials pic.twitter.com/7HQyyGupFt

— China Xinhua News (@XHNews) November 3, 2018