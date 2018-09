Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La madrugada de este domingo se registró un tiroteo en un McDonald’s en la ciudad de Auburn, Alabama que dejó como saldo un muerto y cuatro personas heridas.

El local de comida rápida se encuentra en la avenida West Magnolia, cerca de la Universidad Auburn, ahí un grupo de jóvenes se encontraba cenando y el suceso ocurrió alrededor de las 02:30 horas (tiempo local)

Una de las víctimas de 16 años se reporta desde un hospital con heridas graves, mientras que el resto, de 17, 19 y 21 años con lesiones menores.

A través de la cuenta de Twitter del Campus de Seguridad de la Universidad se reportó el hecho “ALERTA: reportan tiroteO en McDonalds en avenida W Magnolia. Evitar el área hasta nuevo aviso. La información adicional será compartida”.

AU ALERT: Update – Multiple people wounded in shooting at McDonald’s on W Magnolia. Auburn Police on scene. Suspect still at large. No description available.

— AU Campus Safety (@AuburnSafety) 9 de septiembre de 2018