Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Al menos tres personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado en Harlem del Este, durante la noche de este lunes en Nueva York.

De acuerdo con información de la Policía de Nueva York, dos de estas víctimas se encuentran en estado grave.

(East Harlem, Manhattan) Multiple People Shot — Developing: There is a heavy police presence around E 115th St & 3rd Ave. At least three people were shot. Follow along for updates here: https://t.co/EsmZ5Fu7lS #ProtectTheWorld pic.twitter.com/kx8JhXmVp6

El tiroteo podría estar relacionado con pandillas, informaron medios locales.

Per #NYPD 3 males shot just after 8 tonight at Jefferson Houses in East Harlem. All taken to Harlem Hospital. Sources say may be gang related. #1010WINS pic.twitter.com/TQUmnnyHG1

— Samantha Liebman (@SamiLiebman) 19 de marzo de 2019