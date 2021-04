Estados Unidos (MiMorelia.com).- Se registra un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en la ciudad de Orange, California, donde la policía local reportó 4 muertos.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas (tiempo local) en la cuadra 200 de la avenida West Lincoln.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass casualty shooting reported at Los Angeles business complex#LosAngeles l #CA

Initial reports say 4 people are confirmed dead, and several more shot during a mass shooting at 202 W Lincoln Ave. Video shows victims on the ground.

Working to get more information! pic.twitter.com/gOONfVl439

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 1, 2021