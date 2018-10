Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Al menos ocho personas perdieron la vida durante un tiroteo registrado la mañana de este sábado en una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania.

Fuentes policiales confirmaron un intercambio de disparos con un único asaltante en la sinagoga ‘Tree of Life en Squirrel Hill’.

Al momento, varias unidades se encuentran acordonando los alrededores de la sinagoga, a través de un tuit, la Policía ha dado orden a los transeúntes de que no se acerquen al lugar.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.

— Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 27, 2018