Ciudad de México (Rasainforma.com).- Se registró un tiroteo cerca del área gastronómica del supermercado Cumberland, el cual dejó al menos una persona herida.

De acuerdo con el canal WSB-TV Atlanta, todo comenzó con una discusión entre tres clientes. Uno de ellos, que estaba acompañado, comenzó a disparar contra el tercero.

La policía local aún no ha confirmado por qué inició la discusión. Sin embargo, dos personas estuvieron involucradas en el tiroteo.

Como saldo inicial, se reporta una persona herida de bala, quien ya fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. No obstante, se desconoce su estado de salud.

La policía informó que está en busca del agresor, quien huyó de la escena luego del ataque.

PANIC AT THE MALL: An argument inside an Atlanta mall ended in gunshots, with new video showing holiday shoppers running for cover; at least one person was injured and police are searching for the gunman. @TomLlamasABC reports. https://t.co/f3mgIMQ8cv pic.twitter.com/ZIBVORNO1j

— World News Tonight (@ABCWorldNews) December 15, 2019