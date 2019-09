Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas durante un tiroteo en un bar localizado al norte de Columbia en Carolina del Sur, Estados Unidos.

De acuerdo con datos recabados por el portal The New York Time, el tiroteo ocurrió alrededor de las 2:45 horas de este sábado en el Old Skool Sports Bar & Grill,

La comisaría del condado de Lancaster dio a conocer a través de un comunicado que el hecho ya es investigado e indicó que el pistolero seguía en libertad.

Las personas heridas fueron transportadas vía aérea a diversos hospitales. El bar se encontraba ocupado por una gran cantidad de personas cuando se desataron los disparos.

La policía estadounidense informó que al momento las víctimas no han sido identificadas.

Con información de latercera.com

