Estados Unidos (Morelia, Michoacán).- La noche del pasado viernes se registraron dos tiroteos cerca de la playa en Virginia Beach, el saldo es de 2 muertos y 8 lesionados.

Aproximadamente a las 11:20 de la noche del 26 de marzo pasado se registró un primer tiroteo en Oceanfront Resort Area, ahí un grupo de personas se vio envuelta en una pelea física, posteriormente varios de los involucrados sacaron sus armas y se dispararon entre sí.

Tras el llamado a emergencias, la policía acudió al lugar y mientras atendía el hecho se escucharon disparos adicionales en las cercanías de la cuadra 1900 de Pacific Avenue.

Chopper 10 over VB oceanfront: Police confirm there are two people dead and numerous others injured after multiple shootings — one of which was officer-involved — at the Virginia Beach Oceanfront Friday night. Details on https://t.co/krcN65dEPW @WAVY_News pic.twitter.com/KBKYVsQWZg

— Jeff Myers (@wavyphotog) March 27, 2021