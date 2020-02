Alemania (Rasainforma.com).- Al menos ocho personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas en dos tiroteos registrados durante la noche de este miércoles en la ciudad alemana de Hanau.

De acuerdo con información de medios internacionales, sujetos desconocidos abrieron fuego desde un coche en movimiento cerca de Fráncfort.

El primer ataque ocurrió en un bar de cachimbas en el centro de la ciudad y posteriormente los sospechosos se dirigieron al distrito Kesselstadt, donde abrieron fuego contra otro bar, según fuentes de la policía local.

Dead and wounded after two shootings in #Germany‘s #Hanau city; large number of police forces at the scenepic.twitter.com/X4zbB7ffxG

— EHA News (@eha_news) 19 de febrero de 2020