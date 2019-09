Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriela Hernández Abarca, informó que en próximos días acudirá a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para solicitar recursos económicos que se apliquen a la culminación del proyecto Ciudad Mujer de Huetamo.

Debido a que no existe ningún planteamiento por parte del gobierno de la República sobre la asignación de recursos para que esté en funciones el edificio, mismo que arrancó su construcción en 2015 con la finalidad de atender a más de cien mil mujeres de la región de Huetamo, pero también de Guerrero y del Estado de México, decidió convocar a diputados locales, así como federales para acudir a la dependencia federal para plantear la situación y obtener alguna respuesta favorable.

Lamentó que en el ejercicio 2019, las autoridades federales no presupuestaron recursos económicos para Ciudad Mujer de Huetamo, por tanto, el objetivo es solicitarle al titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón tomar en cuenta el proyecto para el 2020, a fin de que la tercera etapa que se encuentra actualmente en obra negra pueda concluirse.

Destacó que la tercera etapa, consiste sólo en la colocación de módulos “prefabricados”, sin embargo, las autoridades del gobierno federal no han acudido a la entidad para revisar el proyecto. “A nosotros no nos han dicho nada, es por eso que vamos a ir a la Ciudad de México, y si no nos dan fecha, pues plantarnos en la dependencia, es se requiere hasta que nos den una solución”, destacó la servidora pública.

Por lo anterior, consideró que el proyecto podría estar listo al cien por ciento hasta el próximo año, sólo si hay voluntad política de las autoridades federales.

Cabe recordar que el proyecto de Ciudad Mujer en Huetamo, requiere alrededor de 60 millones de pesos, pero la cifra podría ser superior toda vez que la infraestructura no ha tenido ningún mantenimiento desde el 2015.

CA