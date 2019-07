Por: Josimar Lara / @Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la designación de Israel Patrón Reyes como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C. (AIEMAC), Ricardo Bernal Vargas, opinó que el funcionario estatal tendrá que emprender acciones para dar resultados y disminuir los índices de inseguridad.

“Esperemos darle el voto de confianza, ¿no? Si lo puso el gobernador fue por algo y porque va a poder cumplir la encomienda. Desearle mucha suerte, todos los michoacanos queremos que Michoacán esté en paz, precisamente haya una tranquilidad para todos los empresarios, así como a ciudadanos en sus bienes y persona”, manifestó en entrevista telefónica para MiMorelia.com.

Después de que el ex secretario José Martín Godoy Castro perdiera la vida en un accidente en helicóptero, el dirigente de los industriales en la entidad resaltó que era importante que dicha dependencia estatal no quedara tantos días sin alguien al frente, pero, dijo, el nuevo titular de la SSP deberá hacer una valoración al interior de la secretaría para darle continuidad y reforzar las buenas acciones, así como cambiar aquellas estrategias que no estaban dando resultados.

Te podría interesar: Mueren Martín Godoy y Germán Ortega en accidente de helicóptero

“Se estaba viendo un poco el tema del robo de autos, que se recuperaban en algún sentido. También la presentación de algunos asaltantes, el tema de robo a bancos, etcétera. Pero realmente eran muy pocos los resultados. Esperemos que con este cambio haya acciones que nos brinden mejores resultados a la ciudadanía”, pidió.

Bernal Vargas agregó que más adelante buscaría reunirse con el secretario Israel Patrón Reyes para tratar el tema de la seguridad en las zonas industriales del estado.

SG