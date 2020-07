Estados Unidos (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes habría sido localizado el cuerpo de Naya Rivera, actriz de Glee, en el lago Piru, donde desde el miércoles se realiza su búsqueda, reporta el sitio TMZ.

El sitio señala que el cuerpo encontrado esta mañana por las brigadas de búsqueda es el de la actriz de 33 años de edad quien el pasado 8 de julio acudió al lago con su hijo y a quien desde entonces no se le ha visto.

Sin embargo señalaron que habrá una conferencia de prensa a las 14:00 hora local para dar a conocer más detalles, sin hasta el momento asegurar que se trata de la actriz.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020