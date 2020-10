Chetumal, Quintana Roo (Rasainforma.com).- El huracán «Delta», de categoría 2, tocó tierra la madrugada de este miércoles muy cerca de Puerto Morelos, Quintana Roo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el fenómeno entró aproximadamente a las 05:30 horas (tiempo del centro de México) de este 7 de octubre.

Things are getting serious in Playa del Carmen as #Delta is set to make landfall soon. This is the view from our live location. Winds significantly more intense in the last hour or so. Remarkable how fast it went from super calm to this. pic.twitter.com/x0ol0OhzRc

— Matt Rivers (@MattRiversCNN) October 7, 2020