Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 18 de octubre comienza la décimo séptima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) que ya se considera uno de los más importantes de habla hispana, y que en sus 17 años ha sido una plataforma única en el país para el cine mexicano, lo anterior en palabras de su fundadora y directora general, Daniela Michel.

Este año el Festival se desarrollara del 18 al 26 de octubre, esos días se convierten en los más esperados por la comunidad cinéfila de la ciudad, del país e incluso del extranjero. En el caso de los nacionales, quienes obtienen en el FICM la oportunidad de ver cintas con lo mejor de otros festivales y cine de gran calidad; y del extranjero por ser un importante espacio de difusión.

¿Qué esperar para este FICM 2019?

El FICM año con año atrae gran número de visitantes y además nos tiene acostumbrados a una semana llena de actividades, y desde luego películas seleccionadas a través de una curaduría, que los aficionados al séptimo arte disfrutan. Desde semanas previas al comienzo del Festival, se va liberando la programación, estrenos e invitados especiales con los que contará la edición en turno y este año no es la excepción.

Entre los invitados de honor y especiales están:

Robert Redford , nominado y ganador del Oscar y además fundador del Sundance Festival, será reconocido con la presea a la Excelencia Artística por su trayectoria y aportaciones a la industria cinematográfica. Es la segunda ocasión que se entregará dicho reconocimiento.

Willem Dafoe , por segunda ocasión el actor regresa a Morelia en el marco del FICM, esta vez presentará el estreno en México de The Lighthouse , misma que protagoniza junto con Robert Pattinson.

Rosalie Varda, productora, diseñadora de vestuario, escritora, actriz e hija de Agnés Varda (legendaria cineasta francesa).

James Ivory, director de cine estadounidense, ganador del Oscar a Mejor Adaptación por Call me by your name . En su haber cinematográfico está La condesa blanca (2005), Divorcio a la francesa (2000), Esclavos de Nueva York (1989), Lo que queda del día (1993), entre otros

Luc Dardenne, cineasta belga, hermano de Jean-Pierre Dardenne, quienes obtuvieron el premio a la mejor dirección en el pasado festival de cine de Cannes por El joven Ahmed.

Recomendaciones

Sin duda la oferta cinematográfica para este 17 FICM es fenomenal y aquí te dejamos lo más destacado en estrenos internacionales y nacionales que no te puedes perder.

Parasite , de Bong Jon Hoo

The Lighthouse, de David Eggers

Portrait of a Lady on Fire, de Céline Sciamma

Bacurau de Kleber Mendoça Filho y Juliano Dornelles

El joven Ahmed, de Luc Dardenne y Jean Pierre Dardenne

A rayni day in New York, de Woody Allen

A hidden life, de Terrence Malick

Polvo, de José María Yazpik

Sanctuorum, de Joshua Gil

Ya no estoy aquí, de Fernando Frías

Esto no es Berlín, de Hari Sama

Heridas de Verano, de Sebastián Padilla

Mano de obra, de David Zonana

Entre la oferta para ver están la selección de películas de Robert Redford, la proyección especial en 35 mm de Había una vez… en Hollywood de Quentin Tarantino, así como las funciones especiales de El Día Después, proyecto del actor Diego Luna y Paula Amor. También la función especial de No One Left Behind, de Guillermo Arriaga, su más reciente película. Destaca el estreno mundial de Looking for a Lady with Fangs and Moustache, una coproducción entre México y Nepal.

El FICM se caracteriza por apoyar al talento mexicano y muestra de ello son las secciones en competencia que año con año tiene, que son: Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano, todos conjuntan un gran abanico de opciones para disfrutar y en su caso reflexionar. Por lo que también te los recomendamos ampliamente.

¿Dónde ver las películas?

Este año las sedes son Cinépolis del Centro así como de Plaza Las Américas, Teatro Melchor Ocampo, Aula Mater de la UMSNH, Casa Natal de Morelos, Plaza Benito Juárez, Centro Cultural Clavijero; y una extensión en el Teatro Emperador Caltzontzin en Pátzcuaro.

Las funciones para los complejos Cinépolis y Teatro Melchor Ocampo tienen costo, mientras que el resto son gratuitas.

El FICM en retrospectiva

El Festival Internacional de Cine de Morelia nació oficialmente en el 2003, bajo la batuta de Daniela Michel, directora y fundadora; Cuauhtémoc Cárdenas Batel, fundador y vicepresidente y Alejandro Ramírez, fundador y presidente del FICM, además de director general de Cinépolis.

En sus diferentes ediciones el FICM ha contado con invitados como Werner Herzog, Tommy Lee Jones, Tim Roth, Terry Gilliam, Steven Soderberg, Salma Hayek, Sally Potter, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Michel Gondry, Julio Alemán, Juliette Binoche, Jennifer Lawrance, Javier Bardem, Isabelle Huppert, Guillermo del Tor, Gregory Nava, Danny Trejo, Casey Affleck, Damián Alcázar, Béla Tarr, Audrey Tautou, Alfonso Cuarón, Al Gore, Alejandro Jodorowsky, Pawel Pawlikowski, Damien Chazelle, Lynne Ramsay, entre muchos otros.

Por: Ariana Castellano/RMR