Todos debemos tener oportunidades iguales en educación: Matthew McConaughey en México

Por: Juan Carlos Martínez Samaguey/@MrtinezSmaguey

Ciudad de México (MiMorelia.com).- «Todos debemos tener oportunidades iguales en educación», consideró Matthew McConaughey durante su visita a México este viernes por la tarde.

En entrevista en el evento México Siglo XXI, el también actor dijo que la educación debe ser una prioridad para los gobiernos, y acotó que actualmente también es profesor de una universidad.

En este sentido, y sobre su nueva faceta, compartió: “Soy ahora un profesor de la Universidad de Austin, Texas. La clase explorará la naturaleza del primer guión y la ciencia detrás de la magia de hacer una película. Así que es toda una serie de adaptaciones e inspiración”.

McConaughey también habló de su experiencia como estudiante: “De regreso a Estados Unidos estudié Derecho en la Escuela de Leyes. Estaba estudiando y me topé con un libro que me atrapó para siempre: The Greatest Salesman in the World”.

Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Muchas gracias por tu pasión y enseñanzas @McConaughey ; es todo un honor tenerte en el escenario de #MSXXI pic.twitter.com/NgcFuAov6k — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 7, 2019

Por último, y a veces alternando en inglés y en español, mandó un mensaje a los jóvenes de México: “Solo tenemos 24 horas al día, pero tenemos que admitir que tenemos que dormir más, si no duermes no tienes un rendimiento correcto. Tienes que priorizar. Entiende qué es lo más importante en tu vida y comienza desde ahí”.

