Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que todos los ciudadanos del país tendrán acceso a las vacunas contra el Covid-19 antes de agosto.

Anteriormente, Biden predijo que las vacunas estarían disponibles para todos los estadounidenses en la primavera, sin embargo, la Casa Blanca rebajó recientemente su optimismo debido a problemas con la disponibilidad de vacunas y la capacidad para administrarlas.

En Estados Unidos ya se vacunó al 10 por ciento de la poblacion. Cuando se le cuestionó cuando se vacunaría a todos los ciudadanos durante un encuentro con CNN, Biden dijo que “para fines de julio de este año”.

A su vez, el mandatario estadounidense dijo que quiere que los estudiantes vuelvan rápidamente a las escuelas y se mostró partidario de que los maestros suban en la escala de prioridad para recibir la vacuna.

