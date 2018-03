Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La compañía de entretemiento japonesa lamenta y reprueba que el capítulo final de Dragon Ball Super se transmita en diversas plazas, estadios y otros lugares públicos a lo largo de América Latina por que “viola los derechos de copyright y el trabajo de cientos de personas que hacen posible DBS”.

A través de un comunicado, “Toei Animation” asegura que no apoya, patrocina ni autoriza que la serie sea transmitida en sitios públicos, además de que es una falta para los derechos del animé e incita a la piratería, por lo que mencionó que miren el capítulo a través de sus plataformas oficiales.

Tantos municipios de México, como equipos de fútbol y establecimientos tales como restaurantes o bares han mencionado que transmitirán el último capítulo de Dragon Ball Super, ya sea en plazas o estadios.

Aficionados del animé y público en general lamentan que Toei Animation no acceda a transmitir el capítulo en lugares públicos, pues aseguran que la base de fans que tienen en América Latina se vería beneficiada si llegaran a pasarlo en público.





“No sean codiciosos, esta es una oportunidad para demostrarle al mundo el amor que la gente le tiene a Dragon Ball”, reza uno de los comentarios en la publicación oficial de Toei Animation en facebook.

Lo que no sabe es que se enfrenta al país que se fue a la guerra contra Francia por no pagar unos pasteles…

