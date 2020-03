Ciudad de México (Rasainforma.com).- El quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, anunció su salida de ese equipo luego de 20 años y varios satisfacciones.

La estrella de los «Pats» subió un comunicado en sus redes sociales en donde agradeció a sus compañeros, a la directiva y en especial al entrenador Bill Bellichick.

«Quiero agradecer por los 20 años anteriores de mi vida y el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora construida en valores», lo que le permitió «maximizar mi potencial como jugador más de lo que podría haber deseado» dijo.

El mariscal de campo de 42 años dio a entender que ahora será un agente libre, por lo que seguramente otros equipos buscarán los servicios de Brady.

«Aunque mi trayectoria en el futbol americano seguirá en otro lugar, aprecio todo lo que hemos logrado y estoy agradecido por los increíbles logros de nuestro equipo» agregó.

Durante su carrera con los New England Patriots, Brady consiguió seis anillos del Super Bowl, 9 titulos de la AFC y 17 campeonatos de división.

ESPN reporta que Los Angeles Chargers y Tampa Bay Buccaneers serían los equipos que más pelean por la leyenda viviente. Para cualquier equipo que contrate Brady, él solicitó poder intervenir en las decisiones de construcción de equipo y en el juego ofensivo.

El presidente y CEO de los Patriotas, Robert Kraft, se dijo triste por la noticia dada a conocer por Brady, sin embargo dijo estar agradecido por todo lo que brindó al equipo.

“Ha sido un compañero y líder ejemplar. Simplemente nunca habrá otro Tom Brady. (…) Lo amo mucho”.

