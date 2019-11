México (MiMorelia.com).- El autor de Jack Reacher, Lee Child señaló que Tom Cruise es “demasiado viejo” y que debería de interpretar otro tipo de personajes.

Dicho comentario llega a pocos meses del estreno de Top Gun 2, que se titula Top Gun: Maverick, y se estrena el próximo año.

Mediante una entrevista con el periódico The Sunday Times, Lee dijo: “Suena extremadamente condescendiente, pero creo que es un buen consejo para él. Es demasiado viejo para estas cosas”.

Thank you all for making #MissionImpossible Fallout such a success! We make these movies for you, and I’m so glad you’ve enjoyed it. pic.twitter.com/bzWgdYqpUZ

— Tom Cruise (@TomCruise) August 2, 2018