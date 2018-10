Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Gran polémica ha desatado Tom Cruise, luego de que se diera a conocer el motivo por el cual ha decidido no tener contacto con su

única biológica desde hace algunos años.

La razón por la que no puede verla es debido a que la niña no pertenece a la Cienciología, doctrina religiosa a la que pertenece el actor y no por alguna orden de restricción que haya puesto su entonces esposa Katie Holmes.

En aquel acuerdo de custodia que hicieron al divorciarse se estipuló que Cruise podía ver a su hija Suri 10 días al mes, pero de acuerdo a diversos medios, él prefirió no hacerlo.

La Cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza.​ Su método de rehabilitación espiritual se llama “auditación”, y al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas (a menudo olvidadas) de su pasado con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura.

¿Recuerdas aquel capítulo de South Park donde Tom Cruise no quiere salir del clóset de Stan? Ahí habla bastante claro sobre las creencias de la cienciología.

