SPIDER-ÑAM Hoy grabé oficialmente la entrevista en la que más nervioso he estado EN MI VIDA. No siempre tienes la oportunidad de sentarte 20 minutos (EXACTOS) a comerte unos tacos con @jakegyllenhaal y @tomholland2013. En un momento literalmente le dije a Jake que me había perdido en sus ojos y a Tom le pregunté 2 veces lo mismo porque #nervios Tiré una salsa porque me estaba temblando la mano y no sé ni que comí, pero fue un gran momento y espero (sigo en shock, no sé bien ni que pasó) cuando salga el contenido en @namnamextravaganza sea de su agrado. Gracias a EUREKA por esta fantástica oportunidad.