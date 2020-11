Canadá (Rasainforma.com).- Un grupo de personas armadas tomó el edificio donde se ubican las oficinas de Ubisoft, en Montreal, Canadá. Exigen rescate, según medios locales.

Este viernes, un grupo de personas vestidas de negro tomó el edificio de las oficinas de Ubisoft y llevó a los empleados a la terraza. Autoridades presumen que se trate de un robo armado.

Según el canal de televisión TVA Nouvelles, los sujetos exigen una recompensa por la liberación de los desarrolladores, que son alrededor de 30 personas.

El grupo de Táctica de Intervención ya fue desplegado para comenzar el operativo de rescate o las negociaciones con los captores.

La policía de Montreal pidió a los ciudadanos evitar transitar sobre el bulevar Saint-Lauren esquina con la calle Saint Viateur, donde se realiza el operativo.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020