Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No es necesario que los agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomen «actitudes anteriores de tomas, bloqueos, (de) quemar y romper cosas; ya no es necesario formar parte de una cultura anterior de cuando no se les escuchaba y tenían que hacer ese tipo de manifestaciones; hoy las puertas están abiertas para platicar y buscar lo mejor para nuestras niñas y niños que se eso se trata este juego, debemos de cuidar una mejor educación para todas y todos y no dañar la vida de todos los demás», afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello.

El encargado de la política interna expuso que «cuando toman las vías que son federales y apoyamos al gobierno federal para desalojar cuando así nos lo piden, no se ponen a pensar que dañan la economía de familias que viven en otras ciudades y que dependen del pago por destajo de las mercancías que llegan por el puerto de Lázaro Cárdenas; me parece que es algo que no es necesario, que tiene un costo jurídico muy elevado».

Resaltó que en la dependencia a su cargo «atendemos a ellos y a todos aquellos que tengan una diferencia de opiniones, un planteamiento diferente».

A su vez, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Abelardo Pérez Estrada, dijo que de ninguna forma se justifica ningún movimiento que vaya en contra de la ley: «Lo que nosotros tenemos que exigir es por supuesto que se les cumplan sus derechos pero que las autoridades federales y estatal apliquen el estado de derecho, que hagan valer la ley y que un puño de personas puedan transgredir y seguir afectando a terceros».

Añadió que recientemente se reunió con el comandante Mondragón, encargado de la Guardia Nacional, y le comentó que era positivo que trabajaran en una estrategia a largo plazo para recomponer el tejido social, «pero los problemas los tenemos ahorita, deben tener un aparato para volver a la normalidad y atender los actos vandálicos y los bloqueo, hacer un llamado para que las autoridades apliquen la ley».

Por: Fátima Miranda/rmr