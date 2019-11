Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se corrigió la iniciativa que turnó el ayuntamiento en comisiones, informaron los diputados Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Octavio Ocampo Córdova integrante de Hacienda y Deuda Pública en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado.

Los diputados dieron a conocer que se frenaron los cobros excesivos que planteaba la iniciativa del Ayuntamiento de Morelia sobre cargas impositivas, por lo que se decidió no autorizar el cobro de contribuciones que afectarán a los contribuyentes.

En ese contexto, se acordó no tributar a los comercios que ya pagan derechos de protección civil y licencia de funcionamiento, a los que en la iniciativa se planteaba un impuesto extra por la publicidad en los exteriores.

En el caso del servicio de agua potable, señalaron que no habrá incrementos, lo cual es en beneficio de la población, además de que la propuesta que se analizó tampoco los contemplaba, los diputados coincidieron en que no deben existir aumentos en tanto no se mejore el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Sobre el incremento generalizado que se propuso a los espectáculos públicos con fines lucrativos, se determinó no autorizar el aumento del ocho por ciento que se planteó y se acordó que se apliquen los mismos criterios utilizados en el presente año.

Tony Martínez y Octavio Ocampo detallaron que también se aprobó en comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con Hacienda y Deuda Pública que en el Impuesto de Lotes Baldíos sin bardear y falta de banquetas, no cobrar impuesto como se planteó y se estableció dejarlo en tasa cero.

Asimismo se acordó que el pago de mesas y sillas de establecimientos comerciales en la vía pública se cobrara por año, como se aplicó en este 2019 y se desechó la propuesta sobre que fuera cada semestre.

No obstante, señalaron que sí cobrarán más es en lo referente a los daños al sistema de alumbrado público, así como a los monumentos históricos, para todos aquellos que generen una afectación a los mismos, deberán pagarlo, y la autoridad competente hará la evaluación del monto que tendrán que cubrir.

Por: Boletín / PO