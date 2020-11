Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Selección Mexicana de Futbol regresó al top 10 en el ranking de noviembre de la FIFA, tras nueve años de ausencia y colocarse en el noveno sitio.

Como cada mes, el máximo organismo del futbol dio a conocer el top de las selecciones mejor posicionadas, entre las que destacan el regreso de México e Italia al ranking.



El top 10 está conformado por

1.-Bélgica

2.- Francia

3.- Brasil

4.- Inglaterra

5.- Portugal

6.- España

7.- Argentina

8.- Uruguay

9.- México

10.- Italia

La Selección mexicana es líder de la zona de la Concacaf, seguida por el combinado de Estados Unidos que se posiciona en el sitio 22 del ranking.

El próximo ranking se dará a conocer el 10 de diciembre.

NEW #FIFARANKING

🇧🇪 @BelRedDevils hold on to No1 spot 🔝

🇲🇽🇮🇹 @miseleccionmxEN, @azzurri return to top 10 🔙

🇬🇶 Equatorial Guinea this month’s biggest climbers 📈

— FIFA.com (@FIFAcom) November 27, 2020