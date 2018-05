Por: Ariana Castellanos

India (Rasainforma.com).- Una poderosa tormenta de polvo y arena envolvió el noroeste de la India, lo que dejó como saldo, al menos 101 muertos y 250 lesionados, según las cifras más actuales de las autoridades locales.

Los fuertes vientos derribaron postes de electricidad, arrancaron árboles y provocó la caída de bardas, a consecuencia de esto es que fallecieron la mayoría de las víctimas.

“Esto ha resultado en recortes generalizados de la electricidad y escasez de agua. La mayoría de las muertes ocurrieron después de que las paredes y los techos de las casas colapsaron en el medio de la noche”, dijo a CNN el comisionado divisional del distrito de Jaipur, T. Ravi Kant.

En el estado de Rajasthan murieron al menos 31 personas, mientras que en la vecina región de Uttar Pradesh reportan 64, 43 de ellos en la ciudad de Agra. El resto de víctimas han sido en otras localidades.

Approaching #DustStorm in #Gurgaon. Traffic congestion both on the surface & air expected. #Alert pic.twitter.com/xBO1ve0P6J

— Soumen Mukherjee (@MrrMukherjee) May 2, 2018