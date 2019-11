Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Luego de que la plataforma Semáforo Delictivo reportó que las últimas estadísticas de homicidios en Morelia superan su récord histórico, comparado con 2018, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco afirmó que junto con la federación abatirán los índices delictivos, “lo estamos trabajando y es real, la violencia ha crecido mucho en el país, ha sido un año muy violento en todo el país, en todos los estados de la República y en los municipios, fundamentalmente lo que tiene que ver con ejecuciones del crimen organizado, que es lo que nos afecta mucho, particularmente a Morelia”.

Agregó que tuvo una reunión con el encargado de la Guardia Nacional en Michoacán, con el General Fidel Mondragón Rivero, y” estuvimos platicando con el responsable de la región de Morelia, la próxima semana ya tengo fecha, estaremos con el subsecretario de Seguridad, en la Ciudad de México y seguimos trabajando todos los lunes y viernes, tenemos que estar muy atentos, seguir afinando cosas, insistir con la ciudadanía y estamos viendo alternativas”.

Al preguntarle sobre si se conoce qué bandas delictivas operan en la ciudad contestó que no se tiene esa información precisa, “no tenemos un área de inteligencia que se dedique a ese tipo de asuntos, creo que a la vista de todos, los incidentes que hemos tenido en los últimos 3 o 4 meses ha tenido que ver mucho con eso; la forma en que les quitan la vida nos da elementos par a decir que es producto de ello, pero así como conocer la gente que está aquí y está actuando pues no porque no tenemos un área de inteligencia que nos permita acceder a esa información”.

Comentó que hace unos meses se vivieron momentos difíciles, “antes de los 3 meses estábamos tranquilos, después hace 22 días estamos más estables y vamos estar atentos para que esos delitos disminuyan”.

En otro tema informó que se reunieron los alcaldes de Morena para renovar la coordinación entre ellos, que intercambiaron puntos de vista sobre las dificultades “hay unión, acordamos trabajar juntos”.

Mientras refirió que el uno de los temas que más les preocupan es el de las participaciones federales, en cuanto al fondo que se distribuye a estados y municipios, en octubre y noviembre hubo recortes “que nos obligan a constreñir el gasto para honrar el acuerdo con los trabajadores porque su salario es sagrado, de eso viven, de eso comen”, concluyó.

Por: Fátima Miranda/AV