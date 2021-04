Estados Unidos (MiMorelia.com).- Dos niñas hermanas de origen ecuatoriano fueron lanzadas y abandonadas por traficantes en la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo a un video que difundieron autoridades estadounidenses

Información de medios nacionales señalan que las menores, de 3 y 5 años de edad, quedaron a su suerte a kilómetros de la residencia más cercana en medio del desierto de Nuevo México, a poca distancia hacia el oeste de El Paso, Texas.

En el video los hombres escalan la barrera fronteriza de aproximadamente cuatro metros de altura y dejan caer primero a una menor y luego a la otra, para después abandonar el lugar.

Autoridades señalaron que agentes fronterizos de Santa Teresa pudieron encontrar a las niñas después de recibir instrucciones del operador de la cámara que captó el momento.

Al momento de su localización las niñas estaban conscientes, pero fueron trasladadas al hospital para una revisión; actualmente se encuentran en un centro de detención temporal de la Patrulla Fronteriza a la espera de ser puestas a disposición del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021