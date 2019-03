Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El nuevo tráiler completo de la tan esperada película de Disney, Aladdin ha llegado.

La adaptación a live action ha hecho latir los corazones de los fanáticos de la película animada y es que incluye populares canciones de la versión realizada en 1992.

El tráiler muestra una mezcla de humor, magia y mucha aventura, propias de la versión original solo que ahora con personajes de carne y hueso.

El estreno de la pel√≠cula dirigida por Guy Ritchie, se tiene previsto para el pr√≥ximo 24 de mayo, d√≠as en que veremos a Will Smith interpretar al personaje del ‚ÄúGenio‚ÄĚ, Naomi Scott como la princesa Jasmine y Mena Massoud, como Aladd√≠n.

Check out the new poster for Disney’s #Aladdin. See it in theaters May 24. pic.twitter.com/XlLCWxdulh

— Disney‚Äôs Aladdin (@disneyaladdin) March 12, 2019