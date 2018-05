Tráiler “madrina” choca contra un vehículo particular, hay dos heridos

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Un choque por alcance entre un vehículo particular y un automotor de carga de los conocidos como “madrina” se registró la mañana de este sábado en la autopista “Siglo XXI” con saldo de una pareja lesionada, afortunadamente no de gravedad.

Lo antes referido fue dicho por contactos oficiales. Trascendió que el percance fue en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la población de San Ángel Zurumucapio, localizada en este municipio de Ziracuaretiro.

Las unidades que participaron en el percance fueron un coche de la marca KIA Soul, de color azul, con placas de circulación PFU-404F y un tráiler tipo “madrina” con matrícula 538-DD-3.

A raíz de lo ocurrido, en el coche particular quedaron lastimados José M., de 58 años de edad y María D., de 62 años de edad. Ellos no ameritaron hospitalización, pues los golpes que sufrieron no ponen en riesgo sus vidas, dijeron los socorristas que los atendieron.

La emergencia fue atendida por los elementos de Rescate y Salvamento, por los oficiales de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional y también apoyó el personal de Auxilio Vial en el abanderamiento del sitio.

ZM