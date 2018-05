Tras 11 años J.K.Rowling pide perdón por muerte de Dobby

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La escritora J.K.Rowling realizó este jueves una disculpa pública por la muerte de elfo doméstico Dobby poco antes de la Batalla de Hogwarts.

Esto forma parte de una tradición de la británica, quien cada año se disculpa por la muerte de de los personajes más queridos en esta contienda de Harry Potter por medio de Twitter.

Dentro de la magia de la ficción, La Batalla de Hogwarts fue el cierre de Harry Potter y las reliquias de la muerte, el último libro del niño mago y donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentaron de forma definitiva y donde Harry logró vencer a Lord Voldemort.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2018