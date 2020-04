Estados Unidos (MiMorelia.com).- Luego de siete años, la banda neoyorquina The Strokes estrenó su sexto disco bajo el nombre “The new abnormal”, el cual está compuesto por siete temas.

El regreso de esta banda de rock era algo que muchos fans deseaban, pues en los últimos años sólo se había mantenido dando algunos shows por el mundo, sin dar señales de sacar un nuevo álbum.

Fue hasta el concierto que Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nick Valensi, Albert Hammond Jr. y Nikolai Fraiture dieron para apoyar al ahora excandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, que revelaron todos los detalles del nuevo material discográfico.

“The new abnormal” es una interesante colección de canciones, las cuales muestran que The Strokes ha tenido una enorme evolución musical, que ha alcanzado desde que sacudió al mundo con su álbum debut.

Fue el pasado miércoles cuando, en medio de la pademia que se vive por el coronavirus, The Strokes decidió lanzar este nuevo disco, el cual tiene una portada realizada por el artista estadounidense Jean-Michel Basquiat.

El sencillo “At the door” forma parte del disco, y está interpretación dividió mucho a los fans por el sonido, ya que muchos creían que en realidad no sonaban a los The Strokes.

Por: redacción/SJS